"الطياش" لرتبة لواء

قلد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اللواء خالد بن عبدالرحمن الطياش مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، رتبته الجديدة بعد صدور المرسوم الملكي الذي يقضي بترقيته إلى رتبة لواء.

‏‎وعبّر "الطياش" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعيًا الله – عز وجل – أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، مقدرًا لمدير الأمن العام تقليده رتبته الجديدة.