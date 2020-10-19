سرعة عالية ومراوغة.. مرور الطائف يطيح بقائد مركبة عرّض حياته والآخرين للخطر

قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل.. سيُحال إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

نجح مرور محافظة الطائف في ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية، مراوغاً بين المركبات، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال حساب المرور السعودي على تويتر، اليوم، إنه ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.