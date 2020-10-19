سرعة عالية ومراوغة.. مرور الطائف يطيح بقائد مركبة عرّض حياته والآخرين للخطر

قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل.. سيُحال إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

نجح مرور محافظة الطائف في ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية، مراوغاً بين المركبات، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال حساب المرور السعودي على تويتر، اليوم، إنه ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

مرور الطائف

0

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 01:39 PM

قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل.. سيُحال إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

سرعة عالية ومراوغة.. مرور الطائف يطيح بقائد مركبة عرّض حياته والآخرين للخطر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 612

نجح مرور محافظة الطائف في ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية، مراوغاً بين المركبات، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال حساب المرور السعودي على تويتر، اليوم، إنه ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مرور الطائف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020