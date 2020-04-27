سفير بريطانيا باليمن: القرار الانفرادي لـ"الانتقالي" يقوض الاستقرار

أعرب عن أمله في استئناف المناقشات لتنفيذ اتفاق الرياض سريعًا

أكد السفير البريطاني لدى اليمن أن القرار الانفرادي للمجلس الانتقالي من شأنه أنه يقوض استقرار اليمن، معربًا عن أمله في أن يتعاون المجلس بشأن تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال السفير البريطاني مايكل أرون في تغريدة رد بها على نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان: القرار الانفرادي للمجلس الانتقالي يقوض استقرار اليمن، آمل أن يتعاون المجلس مع المملكة العربية السعودية ويستأنف المناقشات مع الحكومة اليمنية بشأن التنفيذ الكامل والسريع لاتفاق الرياض الذي يخدم المصالح اليمنية كافة وخاصة الجنوبيين.

وكان نائب وزير الدفاع قد نشر تغريدات حول الأحداث الأخيرة ، مبينًا أن بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المستغرب، وفي مقدمتها المملكة والإمارات العربية المتحدة، أكد حرصهما وعملهما الدائم على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق".