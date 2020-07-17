أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 116 حالة

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، تسجيل 428 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة جديدة هي لرجل وامرأة في الثمانينيات من العمر ورجل في السبعينيات من العمر مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في الولاية إلى 32، وفي أستراليا إلى 116 حالة وفاة.
ووصل إجمالي عدد الإصابات في أستراليا حتى مساء أمس الخميس، إلى 10810 إصابات؛ تعافى منها 8036 شخصاً.أستراليا فيروس كورونا الجديد
تسجيل 428 إصابة جديدة بالفيروس و3 حالات وفاة إضافية
أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، تسجيل 428 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة جديدة هي لرجل وامرأة في الثمانينيات من العمر ورجل في السبعينيات من العمر مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في الولاية إلى 32، وفي أستراليا إلى 116 حالة وفاة.
ووصل إجمالي عدد الإصابات في أستراليا حتى مساء أمس الخميس، إلى 10810 إصابات؛ تعافى منها 8036 شخصاً.