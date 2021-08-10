القبض على شاب أوقف سيارته على حافة هاوية بمرتفعات جبال فيفاء

بعد أن تداولت مواقع التواصل صورًا ومقاطع لاستعراضه في القيادة

تمكنت شرطة منطقة جازان من ضبط شاب في العقد الثالث من العمر بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو له خلال استعراضه في القيادة في المرتفعات بجبال فيفاء جنوبي السعودية.

وتفصيلاً، ترك الشاب مركبته بشكل بارز على مرتفعات شاهقة بجبال فيفاء؛ إذ أبقي جزءًا من مركبته على حافة الهاوية مستعرضًا بذلك مهاراته في طريقة إيقافه مركبته، ومحاولة الاحتراف في التصوير.

فهد كاملي جازان عبدالرحمن السلماني جازان

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10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 09:47 PM

بعد أن تداولت مواقع التواصل صورًا ومقاطع لاستعراضه في القيادة

القبض على شاب أوقف سيارته على حافة هاوية بمرتفعات جبال فيفاء

مجموعة من المحررين

جازان

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تمكنت شرطة منطقة جازان من ضبط شاب في العقد الثالث من العمر بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو له خلال استعراضه في القيادة في المرتفعات بجبال فيفاء جنوبي السعودية.

وتفصيلاً، ترك الشاب مركبته بشكل بارز على مرتفعات شاهقة بجبال فيفاء؛ إذ أبقي جزءًا من مركبته على حافة الهاوية مستعرضًا بذلك مهاراته في طريقة إيقافه مركبته، ومحاولة الاحتراف في التصوير.

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