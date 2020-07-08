"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الخامسة مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع لهذا اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة، تمثلت في نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441 08:47 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الخامسة مساء

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع لهذا اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة، تمثلت في نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

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