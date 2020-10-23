تراجع الإصابات بـ"كورونا" في المدينة المنورة اليوم

سجلت 38 إصابة جديدة.. وشفاء حالة واحدة

سجّلت المدينة المنورة، اليوم، 38 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لتحلّ في المركز الثالث بعد العاصمة الرياض ومكة المكرمة، كما شهدت حالة تعافٍ واحدة.

جاء ذلك بعد أن جاءت المدينة المنورة في المركز الأول بعدد الإصابات بفيروس "كورونا" منذُ أسبوعين.

وكانت المدينة المنورة قد سجّلت خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من ألف إصابة، كأعلى معدل على مستوى مناطق المملكة، فضلاً عن تسجيلها مراكز متقدمة قبل هذه الأيام.

يذكر أن وزارة الصحة ‏‫أعلنت هذا اليوم عن تسجيل 383 حالة إصابة جديدة بفيروس "‫كورونا"، و14 حالة وفاة، كما سجلت 397 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 330,578 حالة.