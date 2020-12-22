العشرات من عصابات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

مع مرافقة حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وصولاً إلى مصلى الرحمة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن 108 من المستوطنين اليهود، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.