"الصحة" في رسالة توعوية: "خلك بعيد لا تجيب العيد"

محذّرة المخالطين لحالات كورونا من حضور التجمعات

عممت وزارة الصحة السعودية، اليوم، رسالة عبر الهواتف المحمولة، "خلك بعيد لا تجيب العيد"، ضمن رسائلها التوعوية.

وحذّرت الرسالة كل المخالطين للحالات المصابة بالفيروس، من حضور التجمعات مرفق معها مقطع فيديو تعريفي.

وجاءت الرسالة "خلك بعيد لا تجيب العيد إذا كنت مخالطًا لحالة مصابة بـ"كوفيد-١٩" فلا تحضر أي تجمع".

يُذكر أن "الصحة" تواصل جهودها التوعوية والإرشادية عبر مختلف المنصات الرقمية.

وزارة الصحة

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14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442 02:03 PM

محذّرة المخالطين لحالات كورونا من حضور التجمعات

"الصحة" في رسالة توعوية: "خلك بعيد لا تجيب العيد"

عبدالله العنزي

الرياض

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عممت وزارة الصحة السعودية، اليوم، رسالة عبر الهواتف المحمولة، "خلك بعيد لا تجيب العيد"، ضمن رسائلها التوعوية.

وحذّرت الرسالة كل المخالطين للحالات المصابة بالفيروس، من حضور التجمعات مرفق معها مقطع فيديو تعريفي.

وجاءت الرسالة "خلك بعيد لا تجيب العيد إذا كنت مخالطًا لحالة مصابة بـ"كوفيد-١٩" فلا تحضر أي تجمع".

يُذكر أن "الصحة" تواصل جهودها التوعوية والإرشادية عبر مختلف المنصات الرقمية.

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وزارة الصحة

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