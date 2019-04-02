بمشاركة البريك .. الهلال يستأنف تدريباته تحضيرًا لمواجهة الحزم

عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم تدريباته؛ بعد تغلبه على نظيره الاتفاق وتأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أدى الـمـشاركون بصفة أساسية في لقاء الاتفاق مـرانًا استرجاعيًا وأجرى بقية اللاعبين تدريبًا اعتياديًا تركز على الجانب الفني، طبق اللاعبون تدريبات بناء الهجمة، وإنهائها بشكل سليم وسط مشاركة محمد البريك، واختتم الجهاز الـفنـي تدريب اليوم بمناورة على نصف الملعب.

تابع المران الأمير محمد بن فيصل رئيس النادي، والرئيس التنفيذي المهندس طارق التويجري، فيما واصل "عبدالله عطيف، سلمان الفرج، نواف العابد وعمر عبدالرحمن" برامجهم العلاجية والتأهيلية .

ويشتمل برنامج الفريق يوم غدٍ الأربعاء الحضور في مقر النادي عند الساعة (5:15) مساءً على أن تبدأ الحصة التدريبية بعد ساعة من ذلك، حيث ستكون مغلقة وبعد نهايتها يتناول اللاعبون وجبة العشاء في المعسكر.



‏من جهة أخرى طرحت إدارة نادي الحزم، تذاكر مباراة فريقها أمام الهلال، يوم الخميس المقبل، في الجولة الـ26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للبيع.

وحددت إدارة الحزم الحد الأعلى من قيمة التذاكر في المباراة، حيث بلغت قيمة الدرجة الموحدة 40 ريالاً، والمنصة 300 ريال.