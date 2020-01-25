رسميًّا.. إيفر بانيقا لاعبًا شبابيًّا لثلاثة مواسم

وقّعت إدارة نادي الشباب عقدًا مع الأرجنتيني إيفر بانيقا لاعب منتخب الأرجنتين وفريق إشبيلية الإسباني لمدة ثلاثة مواسم.

وقال النادي: "سيبدأ العقد مطلع الموسم المقبل".

وتمنت إدارة النادي التوفيق للاعب مع النادي.

هذا، وستسعى إدارة النادي لشراء المدة المتبقية للاعب، وضمه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.