رسميًّا.. إيفر بانيقا لاعبًا شبابيًّا لثلاثة مواسم

وقّعت إدارة نادي الشباب عقدًا مع الأرجنتيني إيفر بانيقا لاعب منتخب الأرجنتين وفريق إشبيلية الإسباني لمدة ثلاثة مواسم.
وقال النادي: "سيبدأ العقد مطلع الموسم المقبل".
وتمنت إدارة النادي التوفيق للاعب مع النادي.
هذا، وستسعى إدارة النادي لشراء المدة المتبقية للاعب، وضمه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.الشباب إيفر بانيقا
وقّعت إدارة نادي الشباب عقدًا مع الأرجنتيني إيفر بانيقا لاعب منتخب الأرجنتين وفريق إشبيلية الإسباني لمدة ثلاثة مواسم.
وقال النادي: "سيبدأ العقد مطلع الموسم المقبل".
وتمنت إدارة النادي التوفيق للاعب مع النادي.
هذا، وستسعى إدارة النادي لشراء المدة المتبقية للاعب، وضمه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.