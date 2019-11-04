كأس الملك: هدف الدقيقة 119 يضع "البكيرية" في دور 32 ويقصي "الأنصار"

تأهل فريق البكيرية إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إثر تغلبه على نظيره الأنصار بهدف دون رد جاء في الوقت الإضافي من الشوط الثاني بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم في المدينة المنورة لحساب دور 64 من البطولة.

سجل هدف اللقاء الوحيد عثمان باتو بالدقيقة 119 بعد أن تابع عرضية موزونة برأسه داخل الشباك.

بذلك ينضم فريق البكيرية إلى ركب المتأهلين الهلال وجدة.