وزير مالية باكستان: تغلّبنا على أزمة ميزان المدفوعات بمساعدة السعودية

قال: المملكة تدعم اقتصاد بلادنا والشريحة الأولى تصل خلال اليومين المقبلين

كشف وزير المالية الباكستاني أسد عمر أن بلاده ستتلقى خلال اليومين المقبلين مليار دولار وهي الشريحة الأولى من الدعم السعودي للاقتصاد الباكستاني، مما سيزيد من احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.

وأشار "عمر" إلى أن السعودية دعمت الاقتصاد الباكستاني بستة مليارات دولار، وستتلقى الشريحة الثانية والثالثة من الدعم المالي خلال الشهرين المقبلين.

وفي الشهر الماضي، وافقت السعودية على تقديم حزمة بقيمة ستة مليارات دولار لباكستان لدعم اقتصادها المتعثر، وشملت الحزمة دعماً لميزان المدفوعات بقيمة ثلاثة مليارات دولار و3 مليارات دولار أخرى مدفوعات مؤجلة على استيراد النفط.

وأكد وزير المالية الباكستاني أن أزمة ميزان المدفوعات قد تم التغلب عليها بمساعدة السعودية والصين، مشيراً إلى أن الدعم القادم من الصين لم تكتمل تفاصيله بعده.