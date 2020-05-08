مسح "كورونا" بالخرمة.. الكشف على 3 آلاف مقيم بمنازلهم

زيارات للأحياء والمزارع والقرى والمراكز وتوعية بطرق الوقاية

انتهت الفرق الطبية والتطوعية بمستشفى الخرمة العام من أعمال المسح الميداني والكشف على 3 آلاف من المقيمين بمنازلهم للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وقامت الفرق التطوعية، خلال الأسابيع الماضية، بزيارة العمالة الأجنبية بمنازلهم داخل الأحياء والمزارع والقرى والمراكز التابعة للخرمة وإجراء الكشف البصري عليهم، وشرح طرق الوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".

وعبّر عدد من المقيمين بمحافظة الخرمة، لـ"سبق"، عن شكرهم الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين، على ما قدموه للمقيمين بالمملكة واعتبارهم مثل المواطن السعودي في هذه الجائحة.

كما قدم المقيمون شكرهم لوزارة الصحة ومستشفى الخرمة العام على ما قدموه لهم من كشف واختبارات ونصائح واهتمام بصحتهم وسلامتهم.