نائب وزير الشؤون البلدية وأمين جازان يدشنان مبادرة "عمار السعودية"

تستهدف تحسين وتجميل الإسكان الخيري ضمن برامج جودة الحياة

دشن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله بن محمد البدير وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان اليوم، مبادرة "عمار السعودية"؛ وذلك بإسكان جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي بحي السويس بمدينة جازان.

واستمع نائب وزير الشؤون البلدية والقروية لقطاع الإسكان وتنمية المدن وأمين المنطقة، لشرح مفصل عن مبادرة "عمار السعودية"، التي تستهدف تحسين وتجميل الإسكان الخيري ضمن برامج جودة الحياة، من خلال طلاء الواجهات والأبواب والأرصفة، وزراعة الشتلات السعودية، نفذها 300 متطوع ومتطوعة، بمشاركة فرع وزارة الرياضية بجازان والجمعيات المتخصصة بالتنمية الإسكانية بالمنطقة.