"العصيمي" مديرًا لمكتب وكيل التطوير والجودة بجامعة شقراء

قرر مدير جامعة شقراء، الدكتور عوض بن خزيم الأسمري؛ تكليف سطام بن نايف العصيمي؛ مديرًا لمكتب وكيل الجامعة للتطوير والجودة لمدة عام.

وعبر "العصيمي" عن شكره لمدير الجامعة، ولوكيل الجامعة للتطوير والجودة؛ على هذه الثقة وهذا التكليف.

وقال أتمنى أن يكون التكليف عونًا على بذل الجهد والإخلاص في العمل، داعيًا الله أن يعينه على القيام بالمسؤولية وأداء الأمانة .