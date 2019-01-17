بعد إطلاق الحوثيين النار عليه.. الأمم المتحدة: رئيس مراقبي هدنة الحديدة آمن الآن

ستنشر معلومات إضافية لاحقاً

أكدت الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن باتريك كاميرت رئيس فريقها المكلف بمراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية باليمن آمن، بعد أنباء عن واقعة إطلاق نار عليه من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت "رويترز" عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة على "تويتر" قوله: "باتريك كاميرت وفريقه في أمان بالحديدة، بعد أنباء عن واقعة إطلاق نار.

وأشار "المكتب" إلى اعتزام الأمم المتحدة نشر مزيد من المعلومات لاحقاً.

وكان "كاميرت" قد تعرض في وقت سابق اليوم لإطلاق نار من قبل المتمردين الحوثيين أثناء زيارة منطقة خاضعة لسيطرة التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن.