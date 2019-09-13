للجنسين.. "غرفة الرياض" تعلن توافُر (259) وظيفة شاغرة

إجراء المقابلات لها عبر مركز التوظيف والتأهيل بدءًا من 15 سبتمبر

أعلنت غرفة الرياض توافُر (259) وظيفة شاغرة، منها (199) وظيفة للرجال، و(60) وظيفة للسيدات. ويبدأ إجراء المقابلات للوظائف عبر مركز التوظيف والتأهيل بغرفة الرياض بدءًا من 15 سبتمبر الجاري.

وتشمل الوظائف: استشاري مبيعات، معلمة رياض أطفال، حاضنة أطفال، حارس نقل أموال، حارس أمن، خدمة عملاء، منسق موارد بشرية، منسق شؤون موظفين، مهندس فني، مهندس صيانة، منسق تدريب، بكالوريوس تمريض، ممرض، ممرضة وخدمة عملاء.

من جانبه، دعا نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، المهندس منصور الشثري، طالبي العمل الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف إلى التواصل مع مركز التوظيف بالغرفة، وتسجيل بياناتهم في موقع الغرفة للاطلاع على الوظائف المتاحة.

وأضاف المهندس الشثري بأن الوظائف تأتي نتيجة لجهود غرفة الرياض المتواصلة عبر مركزها للتوظيف والتوجيه المهني الرامية لتمكين المنشآت من رفع نسب التوطين لديها، ولتعزيز حضور الشباب والشابات داخل كيانات القطاع الخاص.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف عبر موقع الغرفة الإلكترونية على الرابط: https://cutt.us/6CVhe