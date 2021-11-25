وفود الرؤية الإستراتيجية يسجلون إعجابهم بالمعالم الحضارية بجدة

عقب زيارتهم للمنطقة التاريخية بالمدينة ومتحف عبدالرؤوف خليل

زارت الوفود المشاركة في اجتماع مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" مساء اليوم الخميس، أبرز الأماكن التاريخية والسياحية والثقافية التي تزخر بها محافظة جدة والتي كانت على قائمة جدول أعمال المجموعة، حيث سجلوا إعجابهم بمباني ومساجد وحارات منطقة جدة التاريخية؛ والمرافق الثقافية والتاريخية والمعالم الحضارية بالمحافظة.



وتفصيلاً، أشادت الوفود الزائرة بما شاهدوه من تاريخ عريق يتجسد في مباني جدة التاريخية، وحاراتها العريقة، ومساجدها التي بنيت على الطراز المعماري الذي عرفت به جدة قديماً؛ في حين شملت الزيارة متحف عبدالرؤوف خليل، والتعرف على أبرز مقتنياته من الأدوات الأثرية التي تنتمي لمختلف الحضارات العربية والإسلامية على مر التاريخ.