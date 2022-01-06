" الغامدي" مديرًا للموارد البشرية بالتجمع الصحي بمكة

أصدر الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي عباس بتكليف سعيد عبدالله سعيد الغامدي مديرًا عامًا لخدمات الموارد البشرية بتجمع مكة المكرمة الصحي لمدة عام.

فيما عبّر "الغامدي" عن عميق شكره وتقديره للرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي عباس على هذه الثقة.