باريس.. مقتل 4 رجال شرطة في هجوم بسكين

غلق محطة مترو وتشديد الإجراءات الأمنية

قتل 4 رجال شرطة، اليوم (الخميس)، خلال اعتداء بسكين وقع داخل المقر الرئيس للشرطة في باريس؛ حسب ما أفادت مصادر لقناة "فرانس 24".



وقُتل المنفذ في باحة المقر، فيما أشارت مصادر إلى أنه كان موظفاً في المكان.



ووقع الاعتداء في بداية بعد الظهر داخل هذا المقر الرئيس للشرطة الواقع في قلب المركز التاريخي للعاصمة.



وفرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة حول مقر الشرطة الواقع في قلب باريس التاريخي، كما وصلت سيارات إسعاف إلى المكان.



وذكرت هيئة النقل العام الفرنسية على "تويتر"، أن محطة المترو القريبة من موقع الهجوم قد أُغلقت لأسباب أمنية.



وأرجأ وزير الداخلية كريستوف كاستانير، زيارته إلى تركيا كما كان مقرراً، وتوجه إلى المكان.



وقبيل الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش، جرى بث رسالة إنذار عبر مكبرات الصوت في قصر العدل في باريس الواقع قبالة مقر الشرطة.

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مصدر أمني يرجّح أن أحد رجال الشرطة هو من نفّذ الواقعة

قتيلان جراء هجوم بسكين على مقر شرطة في قلب باريس

هاجم رجل مسلح بسكين مقراً للشرطة في وسط العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، مما أدى إلى مقتل شخصين هما شرطية والمهاجم.

ووفق "سكاي نيوز عربية" فإن شرطيين اثنين تعرضا لإصابات خلال الهجوم الذي وقع في مديرية شرطة باريس، وأشارت مصادر لاحقاً إلى أن أحد الشرطيين فارق الحياة.

وقال مصدر أمني فرنسي وفق "رويترز"، إنه يعتقد أن رجلاً من الشرطة وراء هجوم باريس.

وقد توجه وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إلى موقع الحادث، كما أغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بمقر الشرطة، الواقع في قلب المدينة التاريخي.

وقالت هيئة النقل العام في باريس على "تويتر": محطة المترو القريبة من موقع الهجوم أغلقت لأسباب أمنية، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان.