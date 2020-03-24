"الصحة": تسجيل حالة وفاة لمقيم.. وحالات التعافي ارتفعت إلى 28 حالة

أكد المتحدث الرسمي أن إجمالي الحالات المسجلة لفيروس "كورونا" بعد إعلان الحالات الجديدة، وصل إلى 767 حالة من ضمنها 3 حالات حرجة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة لمقيم أفغاني كانت حالته حرجة.
وأعلن المتحدث الرسمي عن ارتفاع عدد حالات التعافي بعد تسجيل 9 حالات تعافٍ جديدة حيث ارتفع الإجمالي إلى 28 حالة تعافٍ.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
أكد المتحدث الرسمي أن إجمالي الحالات المسجلة لفيروس "كورونا" بعد إعلان الحالات الجديدة، وصل إلى 767 حالة من ضمنها 3 حالات حرجة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة لمقيم أفغاني كانت حالته حرجة.
وأعلن المتحدث الرسمي عن ارتفاع عدد حالات التعافي بعد تسجيل 9 حالات تعافٍ جديدة حيث ارتفع الإجمالي إلى 28 حالة تعافٍ.