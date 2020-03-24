"الصحة": تسجيل حالة وفاة لمقيم.. وحالات التعافي ارتفعت إلى 28 حالة

أكد المتحدث الرسمي أن إجمالي الحالات المسجلة لفيروس "كورونا" بعد إعلان الحالات الجديدة، وصل إلى 767 حالة من ضمنها 3 حالات حرجة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة لمقيم أفغاني كانت حالته حرجة.

وأعلن المتحدث الرسمي عن ارتفاع عدد حالات التعافي بعد تسجيل 9 حالات تعافٍ جديدة حيث ارتفع الإجمالي إلى 28 حالة تعافٍ.