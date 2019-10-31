"الجدعان": حققنا تقدماً كبيراً في الإصلاح خلال الـ10 أشهر الماضية

قال: نركز على الناتج غير النفطي وتحقيق قيم مضافة في قطاع البترول

قال وزير المالية محمد الجدعان اليوم: إن المملكة أحدثت خلال السنتين الماضيتين إصلاحات كبيرة تم تصميمها لمواجهة التحديات.

وأضاف، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث من #مبادرة_مستقبل_الاستثمار: السعودية حققت تقدماً كبيراً في الإصلاح خلال الـ10 أشهر الماضية، ولدينا تنوع في الاقتصاد من خلال الرياضة والترفيه والتقنية.

وتابع: نركز على الناتج النفطي وغير النفطي، وتحقيق قيم مضافة في قطاع البترول، وفقاً لما أعلنه وزير الطاقة، ونعمل مع شركائنا في الخليج على أن تكون لدينا أسواق مستقرة.

وزير المالية محمد الدعان المملكة مبادرة مستقبل الاستثمار

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31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 10:40 AM

قال: نركز على الناتج غير النفطي وتحقيق قيم مضافة في قطاع البترول

"الجدعان": حققنا تقدماً كبيراً في الإصلاح خلال الـ10 أشهر الماضية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال وزير المالية محمد الجدعان اليوم: إن المملكة أحدثت خلال السنتين الماضيتين إصلاحات كبيرة تم تصميمها لمواجهة التحديات.

وأضاف، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث من #مبادرة_مستقبل_الاستثمار: السعودية حققت تقدماً كبيراً في الإصلاح خلال الـ10 أشهر الماضية، ولدينا تنوع في الاقتصاد من خلال الرياضة والترفيه والتقنية.

وتابع: نركز على الناتج النفطي وغير النفطي، وتحقيق قيم مضافة في قطاع البترول، وفقاً لما أعلنه وزير الطاقة، ونعمل مع شركائنا في الخليج على أن تكون لدينا أسواق مستقرة.

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وزير المالية محمد الدعان المملكة مبادرة مستقبل الاستثمار

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