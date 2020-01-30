"تعليم الرياض" يعلن أسماء طلاب أندية الحي الفائزين في أولمبياد الشتاء

أبو عباة: المهرجان يهدف لاكتشاف المواهب وصقلها

كرم مدير النشاط الطلابي، ممثل أندية الحي في تعليم الرياض، الدكتور أنور أبو عباة، الطلاب الفائزين في أولمبياد "شتاء تعليم الرياض 2020"، خلال حفل أقيم في نادي القيم ببيت الطالب.

وقال "أبو عباة"، إن المهرجان شهد تنافسًا مثيرًا بين أندية الحي، وحقق الهدف منه وهو اكتشاف مواهب الطلاب وصقلها.

وأضاف أن أندية الحي تحقق من خلال برامجها المنفذة رغبات وميول الطلاب والطالبات من خلال ممارسة هواياتهم واستثمار وقتهم بالمفيد وتحقق لهم استقرارًا نفسيًا في بيئة تربوية مشوقة وآمنة.

وكرم "أبو عباة" في نهاية الحفل الطلاب الفائزين في منافسات الأولمبياد، وذلك في كرة تنس الطاولة، وفي مسابقة الخط ومسابقة الإلقاء.

الطلاب الفائزون:

حصل على المركز الأول في مسابقة الخط العربي للمرحلة المتوسطة، الطالب محمد ربيع الحسين من نادي بشر بن البراء، وعلى المركز الثاني الطالب فيصل بن فهد الغنيم من نادي عبدالعزيز بن عمير، فيما حصل على المركز الثالث الطالب تميم بن محمد الشهري من نادي أبي أمامة الباهلي.

وفي مسابقة الخط العربي للمرحلة الثانوية، حصل الطالب يزيد بن عبدالله الحسين من نادي الشيخ ابن باز على المركز الأول.

وحصل الطالب عبدالرحمن شهير البريدي من نادي الأسود بن وهب الأول مكرر، والطالب يزيد بن محمد عسيري من نادي الأسود على المركز الثاني، والطالب أيمن بن سند الخضراء من نادي محمد ابن إبراهيم، فاز بالمركز الثالث.

وفي مسابقة تنس الطاولة للمرحلة المتوسطة حصل الطالب عبدالله الحماد من نادي مجمع الملك سعود على المركز الأول، والطالب سلطان السلطان من نادي ابن كثير على الثاني، والطالب خالد الشبيبي من نادي حريملاء على المركز الثالث.

وفي المسابقة ذاتها للمرحلة الثانوية حقق الطالب رائد الرصيص من نادي ابن كثير على المركز الأول، والطالب ريان الرصيص من نادي مجمع الملك سعود على المركز الثاني، فيما حصل الطالب محسن الخليفة من نادي عبدالعزيز بن عمير على المركز الثالث.

أما مسابقة الإلقاء للمرحلة الابتدائية، فحصل الطالب فراس السليمان من نادي ابن باز على المركز الأول، والطالب ماجد الدغيمان من نادي ابن سينا على المركز الثاني.

وبمسابقة الإلقاء للمرحلة المتوسطة، حصل الطالب عبدالله خيري من نادي الأسود بن وهب على المركز الأول، والطالب سامي الغامدي من نادي هشام بن حكيم على المركز الثاني، والطالب أنس القحطاني من نادي الندوة على المركز الثالث.

وفي المسابقة نفسها، للمرحلة الثانوية، حصل الطالب خالد اليوسف من نادي القاسم بن سلام على المركز الأول، والطالب صهيب الشهراني من نادي عبدالرحمن بن مهدي على المركز الثاني، فيما نال الطالب فارس الدحيلان من نادي الملك سعودي، المركز الثالث.

وكرم "أبو عباة" الطالب سلطان السلطان من نادي ابن كثير المكي، باعتباره أفضل لاعب في البطولة، والحكمين خالد بن سالم المطيري، وعبدالعزيز بن عواض المطيري.