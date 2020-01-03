وزير الأوقاف اليمني: "سليماني" يتحمل تبعات مقتل الآلاف باليمن

قال لـ"سبق": الحوثيون حزنوا لمقتل الأب الروحي لهم.. وإيران مصدر الإرهاب

أكد وزير الأوقاف بجمهورية اليمن، الدكتور أحمد عطية، أن الهالك قاسم سليماني يتحمل تبعات مقتل آلاف الرجال والأطفال والنساء في اليمن وغيرها بسبب دعمهم وتدريبهم لأذرع إيران في المنطقة عبر الوكلاء، كالحوثي في اليمن، وحزب الله في لبنان.. مشيرًا إلى أن مقتل سليماني هو قطع لرأس الإرهاب الإيراني بالمنطقة العربية.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق"، قال فيه: "إن سليماني تجول في البلاد العربية بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وبث مشروع الملالي الذي تطمح إيران من ورائه إلى التوسع في المنطقة العربية".

وأضاف: "لقد حزن الحوثيون اليوم على مقتل سليماني كحزن إيران أو أشد حزنًا؛ لأنه الأب الروحي لكل الفصائل الإرهابية المسلحة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان".

واختتم حديثه قائلاً: "ستظل إيران في نظر العرب هي رأس الشر والإرهاب، وبث العنصرية والطائفية؛ لما تمتلكه من أحقاد موروثة ضد التاريخ العربي المتجذر.. وعليها أن تأخذ العبرة من مقتل الإرهابي سليماني بأن العالم لن يصبر طويلاً على إقلاقها أمن الشرق الأوسط، والمنطقة العربية برمتها".