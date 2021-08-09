"بيست بليسيز تو وورك" تمنح "مانجا للإنتاج" شهادة أفضل الأماكن للعمل في السعودية لعام 2021م

بفضل بيئة عمل مبتكرة ومحفزة توفّرها وتعزّز الإبداع اللازم لإنتاج أفلام ذات شهرة عالمية

تمّ اختيار شركة مانجا للإنتاج؛ الشركة التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك)، كأحد أفضل الأماكن للعمل في المملكة العربية السعودية لعام 2021.

وتصدّرت الشركة القائمة للعمل، بفضل بيئة العمل المبتكرة والمحفزة التي توفرها، التي تعزّز الإبداع اللازم لإنتاج أفلام ذات شهرة عالمية مثل "الرحلة".

وفي هذا الإطار، علّق الدكتور عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج، على هذا الإنجاز، قائلًا: "نحن على قناعة في (مانجا للإنتاج) بأنّ الموارد البشرية هي أهم الموارد. فالنجاح والتميز يتطلبان بيئة عمل محفزة وملهمة للإنجاز والإبداع، وسعينا لتوفيرها في السنوات الماضية بجهود وعطاء فريق العمل الرائع والمبدع في الشركة بدعم من أعضاء مجالس الإدارات في (مانجا للإنتاج) ومؤسسة مسك الخيرية. وتشكّل هذه الشهادة حافزاً لتحقيق مزيد من النجاحات سواء أكان ذلك في بيئة العمل أو في المشاريع القادمة وذلك لإلهام أبطال المستقبل".

من جهته، قال هزاع السبيعي، شريك أعمال الموارد البشرية في شركة مانجا للإنتاج: " بدأت هذه الرحلة من هدف شركة مانجا للإنتاج وهو إلهام أبطال المستقبل. حيث تسعى شركة مانجا للإنتاج دائماً إلى الحفاظ على بيئة عمل إبداعية تخدم مهمة ورؤية وغرض الشركة. نحن في مانجا للإنتاج فخورون بأننا حصلنا على هذه الشهادة بين أفضل الأماكن للعمل في المملكة العربية السعودية 2021".

وحصلت "مانجا للإنتاج" على شهادة من منظمي جائزة "بيست بليسيز تو وورك" التي تعدّ معياراً عالمياً للمشاركة في أماكن العمل. وبدأت عملية الحصول على الشهادة بتقييم الموارد البشرية الذي أتمّه فريق الموارد البشرية في "مانجا للإنتاج" باستبيان للموظفين طُلب منهم فيه تقييم "مانجا للإنتاج" وفقاً لثمانية عوامل تتعلق بمكان العمل وذلك بطريقة آمنة وسرية تماماً. وشملت عوامل الاستبيان الريادة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومكان العمل والإجراءات، ومشاركة الموظفين، والعمل الجماعي والعلاقات، والتعويضات والمزايا، وممارسات الموارد البشرية.

وتمّ إجراء الاستبيان في مكتبيْن لشركة مانجا للإنتاج – مكتب طوكيو ومكتب الرياض. بعد ذلك قامت المؤسسة بتحليل البيانات التي تمّ جمعها وتحديد المحاور الرئيسة وكذلك مستوى مشاركة "مانجا للإنتاج" وأدائها وقدّمت توصيات على هذا الأساس.

وتحرص شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مؤسسة مسك)، على إنتاج مشاريع رسوم متحركة وألعاب فيديو تهدف إلى نشر الرسالة السعودية عالمياً من خلال أعمال احترافية تتضمن محتوى إبداعياً مميزاً. كما توفر الشركة فرصاً تدريبية للمواهب السعودية مع استوديوهات للرسوم المتحركة وألعاب الفيديو في اليابان بهدف نقل الخبرة وتوطين الصناعة الإبداعية في المملكة.

ويعدّ فيلم الرحلة إحدى المحطات البارزة في مسيرة الشركة التي تسعى إلى أن تكون رائدة على المستوى العالمي في إنتاج محتوى هادف في العالم العربي وخارجه. وتم عرض الفيلم في العالم العربي واليابان وحقق ردّات فعل إيجابية في شباك التذاكر وحظي بردّات فعل إيجابية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي العربية والعالمية.