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بناء على الإجراءات الوقائية وحرصًا على سلامة الجميع

إيقاف الزيارة للمرضى المنوّمين في المركز الطبي بينبع الصناعية

أعلن المركز الطبي بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، عن إيقاف الزيارة للمرضى المنومين في المركز الطبي من غد الأربعاء حتى إشعار آخر.



وجاء الإيقاف بناءً على الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصًا على سلامة المراجعين والمرضى المنومين؛ حيث تم إيقاف الزيارة مؤقتًا لجميع أقسام التنويم بالمركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية، حتى إشعار آخر.