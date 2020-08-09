فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية نيبال

استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في اتصال هاتفي

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية براديب غياوالي.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة لبحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

1

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 02:51 PM

استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في اتصال هاتفي

فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية نيبال

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 564

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية براديب غياوالي.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة لبحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020