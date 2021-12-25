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أجرت له تدليكًا وأبقت مجرى الهواء مفتوحًا

بالفيديو.. موظفة المطار تقفز فوق ناقل الحقائب وتنقذ رضيعًا

أنقذت موظفة من إدارة أمن النقل الأمريكية رضيعًا في مطار نيوارك ليبرتي الدولي؛ حيث قفزت فوق ناقل الحقائب وقامت بمناورة منقذة للحياة، عندما اكتشفت والدة الرضيع أن ابنها لا يتنفس.



وحسب موقع "يورو نيوز"، أظهر مقطع فيديو لكاميرات المراقبة السيدة سيسيليا موراليس، وهي تقفز فوق حزام نقل الأمتعة في نقطة التفتيش؛ في محاولة منها لإنقاذ الطفل الرضيع الذي يبلغ من العمر شهرين، والذي توقف فجأة عن التنفس.



وفي بيان صحفي قالت إدارة أمن النقل: إن الأم أدركت أن الرضيع لم يبد استجابة عندما حملته من كرسيه الخاص لتمريره عبر بوابة الأمن بمطار نيوارك ليبرتي الدولي.



وطلبت الأم التي كانت في غاية التوتر، المساعدة، وسرعان ما أدركت موراليس ضرورة اتخاذ القرار؛ حيث قفزت بسرعة فوق الحزام الناقل وأمسكت بالطفل وأجرت له تدليكًا وهي تمسك به، مبقية مجرى الهواء مفتوحًا أثناء الربت على ظهره مرتين إلى أن عاود التنفس.



وفي وقت لاحق تم تزويد الطفل بالأكسجين من قبل فرقة الطوارئ الطبية الخاصة بالأطفال، التي جاءت إلى المطار بعد فترة قصيرة وأكدت أن الطفل بصحة جيدة.



وانضمت سيسيليا موراليس إلى إدارة أمن النقل الأمريكية في أكتوبر/ تشرين الأول؛ حيث سبق لها أن أجرت تدريبات في مجال الطوارئ الطبية على البالغين والأطفال، ولكن لم يحدث قط أنْ قامت بتدريبات طبية على الأطفال الرضّع.

