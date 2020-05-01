المغرب: 106 إصابات جديدة بكورونا

ارتفاع عدد الوفيات إلى 171 حالة

سجّل المغرب، اليوم، 106 إصابات مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين، إلى 4529، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 171 بعد الإعلان عن وفاة شخص آخر.

وذكرت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1055، بعد تعافي 71 شخصاً، فيما تم استبعاد 31274 حالة بعد الكشف المخبري.