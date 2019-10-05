النفط يغلق مرتفعًا وينهي الأسبوع على خسارة 5%

بعد نمو الوظائف الأمريكية وتهدئة مخاوف الأسواق

ارتفعت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة يوم أمس الجمعة، بعد أن ساعدت زيادة في الوظائف في الولايات المتحدة في تهدئة بعض مخاوف الأسواق المالية بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي قد يقوض الطلب على الخام، لكن النفط هبط أكثر من خمسة بالمئة على مدار الأسبوع في ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت، جلسة التداول مرتفعة 66 سنتًا، أو 1.14 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 58.37 دولارًا للبرميل.



وبحسب "رويترز" زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتًا، أو 0.7 بالمئة، لتغلق عند 52.81 دولارًا للبرميل.





وعلى مدار الأسبوع هبطت عقود برنت 5.7 بالمئة، في أكبر هبوط أسبوعي منذ يوليو. وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع على خسارة قدرها 5.5 بالمئة هي أيضًا الأكبر منذ يوليو.



وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة: إن نمو الوظائف في الولايات المتحدة زاد بوتيرة معتدلة في سبتمبر، وإن معدل البطالة هبط إلى أدنى مستوى في حوالي 50 عامًا عند 3.5 بالمئة.



لكن التقرير جاء في أعقاب سلسلة تقارير اقتصادية ضعيفة، بما في ذلك هبوط حاد في نشاط قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات.



وفي جانب المعروض قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يوم الخميس: إن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم استعادت الإنتاج بالكامل بعد هجمات على منشأتين نفطيتين الشهر الماضي.