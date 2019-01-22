مكة.. مدير التعليم المستمر يتفقد سير العمل في "الليلية الخامسة" بالشرائع

اطلع على السجلات الأكاديمية والإرشادية للطلاب وأثنى على الإدارة والمعلمين

تفقَّد خالد الحارثي، مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم مكة المكرمة، يرافقه مشرف التعليم المستمر نبيل بخاري، من خلال جولة ميدانية مساء اليوم، سير العمل الدراسي بمدرسة الثانوية الخامسة الليلية بالشرائع.

وكان في استقباله قائد الثانوية الخامسة الليلية فيصل الأسمري، ووكيل المدرسة فهد الحارثي، واطلع على السجلات الأكاديمية للطلاب، وأطلعه المرشد الطلابي مبارك العتيبي على السجلات الإرشادية التربوية، كما تفقد مستوى الطلاب في الفصل الأول، وأثنى على العمل المقدَّم في المدرسة.

وتحدث مدير إدارة تعليم الكبار بتعليم مكة خالد الحارثي للطلاب عن أهداف نظام المقررات للصف الأول الثانوي، والأسس التي يقوم عليها، ونظام التسجيل، وكيفية اختيار المسار.

وأشار "الحارثي" إلى أن "المتبقي الآن فصل دراسي، ويجب عليكم المواصلة في الحضور، وعدم الغياب الذي قد يؤثر في مسيرتكم التعليمية". موضحًا أن "نظام المقررات نظام دقيق، لا يقبل الغياب المتكرر دون عذر، كما يوجد حرمان من المواد التي يكثر فيها الغياب؛ فعليكم -بارك الله فيكم- الحرص على الحضور، وطلب العلم لتحقيق نتائج تقودكم إلى النجاح والتميز".

ووقف "الحارثي" على المستويات التحصيلية للدارسين، وحث كل الطلاب على الجد والمثابرة والاجتهاد، مشيرًا إلى أن إدارة تعليم مكة المكرمة وفَّرت جميع الإمكانات المتاحة لتوفير أفضل الخدمات التربوية لتحقيق أهدافها المرسومة لها.

وفي نهاية الجولة أثنى مدير إدارة تعليم الكبار بتعليم مكة خالد الحارثي على الانضباط في حضور الطلاب، كما أثنى على قائد المدرسة فيصل الأسمري، وعلى الكادر التعليمي والإداري، وحث الجميع على مواصلة الجهد، وتهيئة الأجواء الدراسية للطلاب، وتشجيعهم على التحصيل العلمي الفعال والتركيز، وتحقيق ذلك من خلال توافر عوامل عدة، أهمها تهيئة الطالب نفسيًّا.