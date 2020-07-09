شرطة الرياض تقدم لمنسوباتها محاضرة التعايش والعودة بحذر

نظمت شرطة منطقة الرياض، صباح اليوم الخميس الموافق 18/ 11/ 1441هـ محاضرة توعوية لمنسوباتها بعنوان (التعايش والعودة بحذر) بالقاعة الرئيسية بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري، طبقت خلالها كل البروتوكولات الوقائية، ألقتها الأستاذة روان الوابل، بحضور مديرة إدارة شؤون الموظفين بشرطة المنطقة الأستاذة منال عسيري.

واستهدفت المحاضرة توعية منسوبات شرطة منطقة الرياض بطرق وبروتوكولات التعايش والعودة بحذر، وتطبيق كل التعلميات المتعلقة بالسلامة؛ للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، وتناولت عدداً من المحاور التثقيفية لتعزيز الجوانب التحفيزية بعد عودتهن لمباشرة مهام عملهن.

ويأتي ذلك في إطار البرامج التي تنفذها شرطة المنطقة.