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ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 11975

خلال 24 ساعة.. تسجيل 947 إصابة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 11975، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 88 حالة.