لا صوت يعلو فوق صوت الدراجات النارية في حي "زايدي مكة".. والأهالي يناشدون

طالبوا الجهات المختصة بضرورة إنهاء معاناتهم على وجه السرعة

أبدى عدد من سكان مخطط الزايدي بمكة المكرمة، استياءهم من مسيرات الدراجات النارية التي تجوب مخططهم مع كل نهاية الأسبوع، مطالبين بإنهاء معاناتهم والقضاء على تلك الظاهرة.

وتفصيلاً؛ فقد تلقت "سبق" شكوى سكان مخطط الزايدي الواقع غربي مكة المكرمة، والذين أبدوا انزعاجهم الشديد من ظاهرة مسيرات الدراجات النارية داخل المخطط، خصوصًا فترات المساء وما بعد منتصف الليل، وفي أوقات إجازة نهاية الأسبوع.

وأشار الأهالي إلى تضررهم من انتشار الدراجات النارية خاصة كبار السن والأطفال، والتي يصل أصواتها إلى داخل المنازل وتستمر في المسيرة والتفحيط والتجول حتى ساعات الفجر.

وطالب الأهالي الجهات المختصة بضرورة الوقوف على معاناتهم، على وجه السرعة، وتكثيف الرقابة، خاصة وقت إجازة الأسبوع.