صدارة الهلال في قبضة الرائد .. والاتحاد يسعى لمصالحة جماهيره أمام التعاون

في افتتاح الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تنطلق عصر ومساء اليوم الأربعاء مواجهات الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مواجهات مثيرة تحدد نتائجها مصير صدارة الدوري والهروب من شبح الهبوط الذي بات يطارد أكثر من أربعة فرق.

ففي المواجهة الأولى يلتقي ضمك مع نظيره العدالة على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها عند الساعة الرابعة عصرًا، ويدخل الفريقان هذه المواجهة من أجل تحقيق الفوز، حيث يعدان من الفرق المهددة بالهبوط، إذ يقبع ضمك في المرتبة الأخيرة بـ 10 نقاط ، ويملك العدالة 11 نقطة في المركز 14، وكان آخر فوز للعدالة في الجولة الرابعة أمام أبها.

وعلى أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة يستضيف التعاون الاتحاد عند الساعة 6:25 مساءً، في لقاء لن يكون سهلاً على الطرفين.

يسعى التعاون إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة واستغلال تراجع مستويات الاتحاد من أجل الوصول إلى النقطة 30 والمحافظة على المرتبة الرابعة، في المقابل يطمح الاتحاد إلى تعويض نتائجه غير الجيدة في الجولات السابقة وكسب النقاط الثلاث والابتعاد عن المراكز المتأخرة، حيث يحتل المركز الـ 12 بـ 16 نقطة.



ويستقبل الهلال نظيره الرائد على أرض ملعب جامعة الملك سعود عند الساعة 8:20 مساءً، بعد ثلاث جولات لعبها خارج أرضه، ويدخل الهلال اللقاء بعد أن استعاد صدارة الترتيب في الجولة الماضية بعد فوزه على أبها وتعثر النصر بالتعادل أمام ضمك، وعلى الطرف الآخر الرائد الذي يعد أحد الفرق الصعبة هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المرتبة السادسة برصيد 26 نقطة.

