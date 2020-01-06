أجواء المملكة في توقعات المسند: سماء صافية وشمس ساطعة ونجوم لامعة

قال: الاستقرار الجوي يعود حتى الخميس .. الكتلة الهوائية الباردة قد تستمر

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تعم حالة من الاستقرار الجوي مناطق المملكة.

وقال الإثنين عبر حسابه في "تويتر": عودة الاستقرار الجوي العام في #السعودية، سماء صافية وشمس ساطعة، وفي الليل نجوم لامعة، ويستمر الاستقرار حتى يوم الخميس المقبل.

وأضاف: الكتلة الهوائية الباردة قد تستمر مؤثرة على أجواء #السعودية بوجه عام لبضعة أيام؛ مبيناً أنه في مثل هذه الأيام من السنة يبلغ وقت شروق #الشمس أقصاه في التأخير، وبعد بضعة أيام يبدأ شروق الشمس بالتبكير.

وتابع: في مثل هذا اليوم من عام 1992م وفي #الرياض سجلت درجة الحرارة 4.5 تحت الصفر.

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تدفق الكتلة الهوائية الباردة على شمال ووسط وغرب المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على شرق المملكة وشمالها.