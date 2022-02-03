شركة تستبعد موظفًا عربيًّا لديها بسبب تغريدات مسيئة للمملكة

الموارد البشرية تأكدت من مغادرته البلاد بتأشيرة خروج نهائي

أكدت وزارة الموارد البشرية قيام إحدى الشركات باستبعاد موظف من جنسية عربية صاحب تغريدات مسيئة للمملكة ومغادرته البلاد بتأشيرة خروج نهائي.

و‏كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية "سعد آل حماد" لـ"العربية" أن الوزارة تحققت من الشركة التي عمل بها وافد من جنسية عربية نشر تغريدات مسيئة.

وقال: الشركة استبعدت الموظف فور علمها بتغريداته المسيئة.

وأضاف: تم التأكد من مغادرة الوافد للمملكة بتأشيرة خروج نهائي.

وجاء تحرك "الموارد البشرية" بعد تغريدات نشرها مغردون حول الموضوع صعدت عبر وسم للترند العالمي.