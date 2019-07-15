أمطار وسحب ورياح.. 6 مناطق على خارطة تنبيهات #الإنذار_المبكر

حالات مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية وتشمل عدة محافظات وتنتهي في المساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، مناطق عسير وجازان والباحة، من حالة أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن الحالة تبدأ في الحادية عشرة صباحًا بعسير والثانية عشرة ظهرًا في جازان، والواحدة ظهرًا بالباحة، وتنتهي جميعها في الثامنة مساء، وتشمل عدة محافظات بالمناطق الثلاث.

ونبهت الهيئة منطقة مكة المكرمة من حالة سحب رعدية ممطرة، تبدأ مع الواحدة ظهرا وتنتهي مع السادسة مساء، وتشمل الطائف والعرضيات وميسان.

وفي تنبيه آخر، أفادت الأرصاد بتعرض منطقتي عسير ومكة المكرمة لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنى في مدى الرؤية، تبدأ في مكة مع الواحدة ظهرا وتنتهي في السابعة مساء، وتشمل الخرمة والقنفذة والليث والموية وتربة.

ونبهت الهيئة منطقتي الرياض والشرقية لحالة من الرياح النشطة المصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنى في مدى الرؤية تبدا في الثانية عشر ظهرا وتنتهي في السابعة مساء وتشمل في الرياض الخرج والسليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر.