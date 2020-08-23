"التحالف" اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

1

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 01:14 AM

"التحالف" اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 1,459

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020