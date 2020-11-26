45 ألف طالب و3 آلاف معلم يتجولون داخل المعهد الصناعي بمكة.. افتراضيًا

الأولى من نوعها عبر المنصات الإلكترونية.. ونالت استحسان الجميع

نظم المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة، حملة تعريفية كبرى، استهدفت 45 ألف طالب من التعليم، وثلاثة آلاف معلم، من 98 مدرسة، وذلك عبر منصة الزوم .

وأوضح رئيس الاتصال المؤسسي بالمعهد، سبأ نيازي، أن الملتقى يعد الثاني لمرشدي الطلاب بالعاصمة المقدسة، والأول من نوعه عبر المنصات الإلكترونية، وبمباشرة وإدارة مدير المعهد، المهندس سفر الغامدي، وتعاون وتنسيق وتنظيم إدارة التعليم بالعاصمة المقدسة، ممثلة في عبدالرحمن الزهراني.

وأضاف "نيازي" أن الملتقى شمل مجموعة من الفقرات؛ للتعريف بالمعهد وبرامجه وكافة خدماته للمجتمع المكي، نالت استحسان الجميع.

واختتم اللقاء بجولة تعريفية افتراضية عن بعد للمرشدين داخل المعهد؛ للتعرف على بيئته ومبانيه وأقسامه وقاعته من خلال مشهد مرئي يحاكي واقع زيارة المعهد لأي مرشد.