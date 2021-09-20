عقوبة تقديم معلومات غير صحيحة لمنتج تجميلي قد تصل لـ 5 ملايين ريال

"الغذاء والدواء": العقوبة تبدأ من 30 ألف ريال.. تقيّدوا بالتعليمات المعتمدة

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن تقديم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي، يعد مخالفة تعرّض لعقوبة تبدأ من 30 ألف ريال؛ قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.

وشدّدت الهيئة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته اليوم، على أنه يمكن تفادي مخالفات التداول للشركة المدرجة للمنتج؛ من خلال التقيُّد بالمعلومات المعتمدة للمنتج التجميلي.

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20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 12:45 PM

"الغذاء والدواء": العقوبة تبدأ من 30 ألف ريال.. تقيّدوا بالتعليمات المعتمدة

عقوبة تقديم معلومات غير صحيحة لمنتج تجميلي قد تصل لـ 5 ملايين ريال

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن تقديم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي، يعد مخالفة تعرّض لعقوبة تبدأ من 30 ألف ريال؛ قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.

وشدّدت الهيئة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته اليوم، على أنه يمكن تفادي مخالفات التداول للشركة المدرجة للمنتج؛ من خلال التقيُّد بالمعلومات المعتمدة للمنتج التجميلي.

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