"غلام": نسعى لتركيب محطات رصد جوي في محيط الحرمين الشريفين

لزيادة دقة التوقعات خاصة المعنية بسرعة الرياح المصاحبة

كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، أن المركز يسعى للتعاون مع رئاسة الحرمين الشريفين لتركيب محطات رصد في محيط الحرمين الشريفين.

وقال: "نسعى للتعاون ليتمكن المركز من زيادة دقة التوقعات، خاصة المعنية بسرعة الرياح المصاحبة للظواهر الجوية على المسجد الحرام بسبب العوامل الجغرافية والعمرانية المحيطة بالحرم".