القنوات الرياضية تنقل مواجهة الأخضر وفلسطين

أعلنت القنوات الرياضية السعودية نقل مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام منتخب فلسطين عصر الغد ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وسيبدأ النقل عبر استديو تحليلي عند الـ3:15 عصرًا بقيادة المذيع‫ فهد المساعد⁩ ويرافقه في التحليل خالد الشنيف وصالح الداوود وفي التعليق عبدلله الحربي.

يُذكر أن المباراة ستنطلق عند الساعة الرابعة عصرًا.