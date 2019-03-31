آل عباس يحقق ذهبية بطولة النرويج الدولية للإسكواش

حقق لاعب المنتخب السعودي للإسكواش ياسر آل عباس المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة النرويج الدولية للناشئين تحت 13 سنة، بعد فوزه على اللاعب السويدي لينس ريمال، إذ تعد أول ذهبية دولية في تاريخ الإسكواش السعودي.

وحصد آل عباس الذهب بعد أن فاز على الباكستاني 3 / 0 في دور الثمانية، قبل أن يقصي المصنف الأول في البطولة اللاعب النرويجي سبيستيان هيلاند من الدور قبل النهائي في مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة 3 / 2 .

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31 مارس 2019 - 24 رجب 1440 10:01 PM

آل عباس يحقق ذهبية بطولة النرويج الدولية للإسكواش

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حقق لاعب المنتخب السعودي للإسكواش ياسر آل عباس المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة النرويج الدولية للناشئين تحت 13 سنة، بعد فوزه على اللاعب السويدي لينس ريمال، إذ تعد أول ذهبية دولية في تاريخ الإسكواش السعودي.

وحصد آل عباس الذهب بعد أن فاز على الباكستاني 3 / 0 في دور الثمانية، قبل أن يقصي المصنف الأول في البطولة اللاعب النرويجي سبيستيان هيلاند من الدور قبل النهائي في مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة 3 / 2 .

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