نجاة رئيس الوزراء الليبي من محاولة اغتيال.. فجر اليوم

أُطلق الرصاص من مركبة أخرى على سيارته

نجا رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، من محاولة اغتيال، دون تعرضه لأذى، عندما أصابت أعيرة نارية سيارته فجر اليوم.

وذكر مصدر حكومي رفيع المستوى، أن "الدبيبة" كان عائدًا إلى بيته عندما أُطلِق الرصاص من سيارة أخرى على سيارته قبل أن يلوذ الفاعل بالفرار، وأن الواقعة أحيلت إلى النائب العام للتحقيق.

وعُيّن "الدبيبة" رئيسًا للوزراء في مارس الماضي رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي كان الهدف منها الإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات في ديسمبر.