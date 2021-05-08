صدر قرار بتعيين اللواء الركن عبدالله بن معيض الجعيد، مساعدًا لقائد المنطقة الجنوبية.
وثمّن اللواء "الجعيد" هذه الثقة الكريمة من القيادة بالاعتزاز والشكر والامتنان، سائلاً الله - سبحانه وتعالى- التوفيق والسداد، وأن يعينه على أداء الأمانة، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
صدر قرار بتعيين اللواء الركن عبدالله بن معيض الجعيد، مساعدًا لقائد المنطقة الجنوبية.
وثمّن اللواء "الجعيد" هذه الثقة الكريمة من القيادة بالاعتزاز والشكر والامتنان، سائلاً الله - سبحانه وتعالى- التوفيق والسداد، وأن يعينه على أداء الأمانة، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.