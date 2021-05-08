"الجعيد" مساعدًا لقائد المنطقة الجنوبية

صدر قرار بتعيين اللواء الركن عبدالله بن معيض الجعيد، مساعدًا لقائد المنطقة الجنوبية.



وثمّن اللواء "الجعيد" هذه الثقة الكريمة من القيادة بالاعتزاز والشكر والامتنان، سائلاً الله - سبحانه وتعالى- التوفيق والسداد، وأن يعينه على أداء الأمانة، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.