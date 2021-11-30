رئاسة الحرمين تعتزم استحداث حزم من البرامج التطويرية والمبادرات التحولية والاستثمار

أكدت دعمها ما يصب في مصلحة قاصدي الحرمين الشريفين وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لهم

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عازمة على صنع القرار ودعم ما يصب في مصلحة قاصدي الحرمين الشريفين، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لهم من خلال فريق متميز يعمل في ضوء التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة -حفظها الله-.

جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة الأولى للجنة دعم القرار بالرئاسة.

وأكّد أن ما تشهده الرئاسة من تطور متسارع في منظومتها الخدمية المباشرة لقاصدي الحرمين الشريفين، وتنامٍ في الكوادر البشرية وازدياد التجهيزات التقنية جاء بدعمٍ مباشرٍ ودائمٍ من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- ودعمهم السخي لكل ما من شأنه تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

وأشار إلى أن الرئاسة عازمة على استحداث حزم من البرامج التطويرية والمبادرات التحولية والاستثمار في عوامل النمو والنجاح من خلال فريق من العاملين المؤهلين علمياً وعملياً، لتتواءم مخرجات الأعمال والخدمات بالحرمين الشريفين مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030)، وما تنفذه الرئاسة من خطط ومبادرات تحولية في خطة الانطلاقة المستقبلية والتحولات الرقمية (2024).