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تأتي في مجموعات بحثًا عن بقايا الطعام.. ومطالبات بتدخل سريع

العدد يتزايد.. "الكلاب الضالة" هاجسٌ يُقلق سكان حي الملك فهد في الأفلاج

يشكو سكان حي الملك فهد بمحافظة الأفلاج من انتشار الكلاب الضالة التي أصبحت تشكّل هاجس قلق يزعج قاطني الحي، وشبح خوف يهدد أطفالهم.

وقال ناجي الدوسري لـ"سبق": أعداد الكلاب الضالة أصبح يزداد في حي الملك فهد بالأفلاج؛ مما يشكل إزعاجًا للسكان، وخطرًا على الأطفال بالذات؛ لافتًا إلى أنها تأتي في مجموعات من بعض المناطق المجاورة للحي بحثًا عن بقايا الطعام؛ ومطالبًا الجهات ذات الاختصاص بالتدخل وإيجاد الطرق التي تَحُد من انتشارها والتخلص منها وإزالة خطرها؛ تلافيًا لوقوع ضحية بسببها.