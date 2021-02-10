"مدير تعليم القريات" يناقش نتائج الاختبارات التحصيلية والقدرات العامة

بحث المؤشرات العامة ونتائج المدارس خلال الخمسة أعوام الماضية

تصوير: محمد العنزي: رأس مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور "محمد بن عبدالله الثبيتي" اجتماعًا (عن بُعد) مع رؤساء الأقسام والجهات ذات العلاقة؛ لمناقشة وضع الاختبارات التحصيلية والقدرات العامة، بحضور المساعد للشؤون التعليمية "مشعل بن محمد الحواس" والمساعدة للشؤون التعليمية "وطفاء الفندي".

واستعرض "الثبيتي" المؤشرات العامة ونتائج المدارس خلال الخمسة أعوام الماضية؛ مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود للوصول إلى النتائج المأمولة وتنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة الجوف برفع مؤشر النتائج لمدارس المنطقة.

وتحدثت مساعدة مدير التعليم، عن البرنامج الزمني وسير عملية المتابعة واجتماعات الفِرَق والورش الخاصة لمتابعة النتائج؛ فيما تحدّث رئيس الإشراف التربوي "صالح حماد العنزي" عن الأدوار المهمة التي يقوم بها الإشراف التربوي ودوره التخصصي في عملية المتابعة ورفع المؤشر العام.

وجاءت مشاركة رئيسة الاختبارات والقبول "تركية فيصل الجندل" عن القراءة الإحصائية للقدرات والتحصيلي في مدارس المحافظة؛ حيث قدمت نماذج لتلك القراءات لتستكمل رئيسة الإشراف التربوي "هنود العباس" العرض المرئي وتحليل واقع مدارس القريات في اختبارات القدرات العامة والاختبارات التحصيلية في عرض مفصل لأرقام دقيقة، مشتملًا على كثير من العينات لطالبات المحافظة، وختم المشرف التربوي "خالد عويد العنزي" منسق البرنامج، تحليل النتائج بأهم ما تم من برامج ومخاطبات مع هيئة تقويم التعليم والنتائج العامة للطلاب والطالبات والمدارس التي بلغت (26) مدرسة.